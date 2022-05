Tebas: “Lewandowski? Il Barça non può ingaggiarlo. Devono vendere, la loro situazione…”

Il presidente della Liga spegne gli entusiasmi dei tifosi del Barça che sognano l'arrivo dell'attaccante polacco

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. È stato lo stesso attaccante a dichiararlo in conferenza stampa: "Il mio tempo al Bayern è finito. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì". Al momento la destinazione più probabile il Barcellona, ma il presidente della Liga, Javier Tebas, spegne gli entusiasmi dei tifosi: "Il Barça conosce perfettamente le nostre regole di controllo economico e la sua situazione finanziaria".

"Le regole servono per evitare grossi problemi economici. Non so se venderà De Jong, Pedri o Pepito Pérez. Sa cosa deve fare, vendere e avere maggiori entrate, ecco cosa deve fare. Il Barça ha accumulato tante perdite negli ultimi anni, alcune che si sarebbero potute evitare, e deve riempire la dispensa. A oggi non possono ingaggiare Lewandowski".