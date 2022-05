Mercato, Lewandowski: “Zero chance di restare al Bayern, mio tempo lì è finito”

Così, in conferenza stampa, Robert Lewandowski dichiara ufficialmente l'intenzione di lasciare il Bayern Monaco

"Non mi piace essere in questa situazione. Il mio tempo al Bayern è finito. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì. Spero che non mi blocchino. Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, ma non vedo alcuna possibilità di rimanere al Bayern più a lungo. La soluzione migliore è un trasferimento".