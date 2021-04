Tecca: “Napoli-Inter sfida molto interessante. Conte fa di tutto per…”

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Tecca commenta le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter

Alla vigilia della gara contro il Napoli, in conferenza stampa Antonio Conte ha chiaramente fatto capire che ci vorrà la massima concentrazione per fare risultato contro la squadra di Gattuso. Nonostante il grande vantaggio in classifica, il tecnico nerazzurro non vuole che si abbassi la guardia.