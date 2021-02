Tecca: “Ibra-Lukaku, lite da semaforo. Eriksen? Lui e Conte bravi. Derby? Inter ha più…”

Le dichiarazioni negli studi di Sky Sport del giornalista Tecca su Ibra-Lukaku, Eriksen e il derby tra Inter e Milan di domenica

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione "23" e ha parlato di Inter e Milan alla vigilia del derby di Milano: "L'Inter ha più certezze con una fisionomia ben definita e una difesa formidabile. Lo ha dimostrato soprattutto - ma non solo - contro la Lazio. Il Milan ha l'esigenza di ritrovarsi. In questo momento nerazzurri con i favori del pronostico. Ci piacerebbe vedere Ibrahimovic e Lukaku entrare con una stretta di mano e finire questa lite da precedenza non rispettata al semaforo. L'Inter ha la possibilità di essere protagonista della prima vera fuga di stagione: portarsi a +4 e lasciare parecchio indietro Roma, Juve e Napoli costituisce uno stimolo importantissimo per Conte e i suoi".