Tecca: “In questa Inter ci sono 2 capisaldi. Inzaghi? Dovrà essere bravo a…”

Presente negli studi di Sky sport 24, Massimo Tecca commenta la scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi per il dopo Conte

"Io credo che si sono 2 capisaldi in questa Inter dai quali non si può assolutamente prescindere. Uno è Romelu Lukaku e l'altro è Barella. Avrà un impianto di primissimo livello, per Inzaghi grande motivo d'orgoglio essere chiamati dal club che ha vinto lo scudetto, un attestato di stima e fiducia notevolissimo. Dovrà essere bravo lui a cambiare qualcosa ma a mantenere un suo impianto di gioco che non si discosta molto da Antonio Conte".