Inter, Inzaghi sceglie un titolare: “Lo vede in due ruoli, per lui sarà una certezza”

L'Inter che si presenterà al via della prossima stagione potrebbe essere molto diversa da quella attuale: ma non mancheranno le certezze

L'Inter che si presenterà al via della prossima stagione da campione d'Italia in carica, come noto, potrebbe essere molto diversa rispetto a quella che ha chiuso l'annata 2020-21. A cominciare dal nuovo allenatore, Simone Inzaghi, annunciato ieri ufficialmente e reduce dalla sua prima giornata tinta di nerazzurro, tra visita ad Appiano Gentile e cena con i dirigenti e con il presidente Zhang.

La rosa futura, però, potrà comunque contare su alcune certezze, pronte a segnare la giusta continuità tra la gestione Conte e quella, appunto, di Inzaghi. Una di queste è sicuramente Matteo Darmian che, in assenza di altri arrivi, potrebbe anche diventare il titolare della fascia destra interista in caso (probabile) di partenza di Achraf Hakimi in direzione PSG. Un profilo che, come scrive la Gazzetta dello Sport, è molto apprezzato dallo stesso Inzaghi, che ne riconosce la duttilità e che potrebbe utilizzarlo anche da terzo centrale difensivo: