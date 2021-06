Tecca: “Inter, serve una terza punta: Sanchez non è più furetto. Raspadori…”

Il giornalista di Skysport ha detto la sua sull'attacco nerazzurro e su come potrebbe diventare importante l'acquisto eventuale del giocatore del Sassuolo

«L'Inter ha bisogno assolutamente di una terza punta, ammesso non concesso che resti anche Lautaro. Serve una terza punta competitiva. Non lo è stato completamente Sanchezperché ha cambiato ruolo, ha arretrato il suo raggio d'azione, non è più il furetto dell'Udinese che segnava tanti gol. Anche perché nel frattempo è andata avanti anche l'età». Massimo Tecca, a Skysport, ha parlato dell'attacco nerazzurro e delle operazioni di mercato che potrebbero essere fatte per rimpolpare il reparto. In questi giorni si parla molto di Raspadori, dopo che il suo procuratore, Tinti, ne ha parlato con la società nerazzurra.