Sky – Inter, sondaggio per Raspadori in prospettiva per un maquillage in attacco

Il club nerazzurro ha parlato del giocatore con l'agente che è stato in sede per definire il rinnovo di Ranocchia

A Skysport hanno sottolineato che "certamente l'Inter si è informata sul calciatore del Sassuolo perché il club nerazzurro potrebbe fare un maquillage in attacco. Non necessariamente in questa stagione però sappiamo quali sono le esigenze economiche del club nerazzurro. Qualora ci fosse un'altra uscita importante bisognerebbe comunque dare un futuro alla squadra. Raspadori potrebbe essere un obiettivo", ha spiegato Marchetti.

Non è iniziata una trattativa per l'attaccante e non dovrebbe arrivare in questa sessione di mercato a meno che non venga ceduto un altro attaccante, insomma se Lautaro resta su Raspadori non si accelererà in estate, secondo il canale satellitare.