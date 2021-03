Tecca: “L’Inter ha un grosso vantaggio. È una squadra che non conosce la parola…”

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Tecca ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Parma

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Tecca ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Parma. I nerazzurri adesso dovranno affrontare una delle squadre più in forma del campionato, l'Atalanta. "L'Inter ha un grosso vantaggio, è in un momento in cui sta funzionando tutto a meraviglia".

"Certe partite l'Inter di qualche mese fa le avrebbe pareggiate, invece il ritorno in campo nel secondo tempo, la ferocia nell'aggredire il portatore di palla in uscita nel primo gol, è un sintomo e una chiave per capire la mentalità di questa squadra. Non conosce la parola risparmia, fermarsi, va dritta all'obiettivo. Se riscopre uno come Sanchez, evidentemente ha delle armi incredibili".