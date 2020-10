Tecca (Sky): “Se giocherà il derby, Eriksen dovrà dare risposte importanti. Solo così potrà…”

“Se Conte punterà su Eriksen, lui dovrà dare una risposta da campione. Sarebbe una prova importante, dovrebbe farci vedere tutto ciò di cui è capace. Solo così potrà invogliare ancor di più Conte a puntare su di lui e a insistere con la variante tattica del trequartista“.

Intervenuto a Sky Sport 24 per presentare il derby di sabato a San Siro tra Inter e Milan, Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato così della situazione in nerazzurro di Christian Eriksen, in gol con la sua Danimarca e in ballottaggio con Marcelo Brozovic per una maglia da titolare contro i rossoneri.

(Fonte: Sky Sport)