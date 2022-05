Inter-Juventus trasmessa in tutto il mondo: “35 telecamere e tecnologie innovative con…”

Un evento planetario, una partita che è uno scontro storico, a cui assisteranno persone da ogni angolo del pianeta

"La partita sarà seguita in tutto il mondo tramite tecnologie sempre più innovative, ottiche speciali, super Slow Motion, integrazioni virtuali e camere cinematografiche che renderanno unico ed entusiasmante il racconto dell’evento. Saranno impiegate oltre 35 telecamere (record per una gara organizzata in Italia) con più di 35 broadcaster esteri (...). Sia nell’intervallo che al termine del match, attraverso un replay integrale in streaming personalizzato e interattivo, si potranno rivedere la gara e le azioni da più punti di vista differenti", si legge su Tuttosport.