Clamoroso in Turchia: telecronista nomina Hakan Sukur, Erdogan lo fa licenziare all’intervallo!

E' clamoroso quanto accaduto in Turchia durante la partita tra Canada e Marocco. Nel bel mezzo della partita, infatti, Alper Bakircigil, commentatore per la tv di stato TRT, ha pronunciato il nome dell'attaccante dell'Inter Hakan Sukur, citato subito dopo il gol del vantaggio marocchino firmato da Ziyech, che aveva superato il suo record di rapidità nel segnare un gol.

Sukur, come noto, è uno dei principali nemici del presidente turco Erdogan, protagonista di tante battaglie politiche contro gli abusi perpetrati in Turchia. Proprio per questo motivo, lo stesso Erdogan ha fatto licenziare in tronco Bakircigl addirittura durante l'intervallo. L'uomo è infatti stato subito sostituito da un collega per il secondo tempo.