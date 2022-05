Telecronisti Serie A: ecco a chi tocca Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan su DAZN

Turno conclusivo del massimo campionato tutto da vivere: chi non sarà allo stadio potrà seguire la gara su DAZN

Ultimi 90' di Serie A da vivere col fiato sospeso. Si prevede il tutto esaurito per Inter-Sampdoria, gara il cui destino sarà inevitabilmente intrecciato a quello di Sassuolo-Milan. Tantissimi saranno ovviamente anche i tifosi pronti a vivere le emozioni del match finale direttamente dal proprio divano, rischiando di farsi prendere la mano dallo zapping compulsivo nella speranza di raccogliere aggiornamenti positivi dai due campi in cui si giocherà in contemporanea alle 18.