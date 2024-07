Nella sua edizione odierna, Repubblica ha svelato alcuni retroscena su un confronto duro tra Luciano Spalletti e la squadra dopo l'eliminazione dall'Europeo. "Le posizioni erano distanti. La squadra a chiedere più certezze, un copione più semplice da mettere in pratica. L’allenatore a pretendere maggiore applicazione. Perché quello che si è visto in campo non si può spiegare solo con la difficoltà diattuare le richieste. È mancato tutto, a partire dall’impegno. Probabilmente anche in allenamento".

"Uno dei problemi maggiori è che Spalletti si è trovato per le mani una squadra senza leader. Senza Bonucci e Chiellini, per intenderci. Questo ha dato forza ad alcuni gruppetti interni allo spogliatoio con cui la chimica non è scattata. Qualcuno ha accusato l’allenatore anche per la preparazione, poco incentrata sull’intensità, a detta di alcuni giocatori. Addirittura c’è chi aveva messo nel mirino la convocazione di Fagioli, ritenendolo un delatore per aver tirato in ballo Tonali nella questione scommesse (in realtà è vero il contrario)".