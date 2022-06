Tempestilli: “Mkhitaryan? Per riconoscenza doveva restare alla Roma”

Le parole dell'ex calciatore: "Peccato abbia preso questa decisione, credo la Roma abbia fatto di tutto per tenerlo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Tempestilli, ex calciatore della Roma, ha parlato così dell'addio ai giallorossi di Henrikh Mkhitaryan: "Peccato abbia preso questa decisione, credo la Roma abbia fatto di tutto per tenerlo. Per riconoscenza doveva restare, visto che i giallorossi lo hanno rilanciato. Lui ha dato ma se è stato richiesto dall'Inter e altri è merito della Roma. Pensavo davvero potesse restare".