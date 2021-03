Inter, i tempi sono maturi: Conte l’aveva già capito, i numeri lo dimostrano

Il tecnico nerazzurro è uno dei fattri chiave dell'ascesa al primo posto in classifica della formazione meneghina

I numeri sono tutti dalla parte dell'Inter, prima in classifica e sempre più salda al comando. Gran parte dl merito, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, va al tecnico Antonio Conte: "Il 30 gennaio l'Inter inizia il filotto, il 30 gennaio è anche la data della prima da titolare di Eriksen nel 2021. [...] Il 17 gennaio Lukaku e compagni hanno dominato la Juve. Tredici giorni di incubazione prima dell'inizio di questa serie sono bastati per recepire il messaggio: i tempi per il passaggio di consegne in A sono maturi. Conte l'aveva capito già prima: da quando è all'Inter ha messo insieme 9 punti in più della Juve, 17 dell'Atalanta, 23 della Lazio, 24 del Milan, 27 della Roma, 35 del Napoli. Considerando da dove partivano i nerazzurri (-21 dalla Juve), non male".