Il Tempo: “Inter su Bellerin. Ma c’è ancora uno spiraglio per Lazzari perché…”

Secondo il quotidiano romano, per i nerazzurri non è totalmente svanita l'ipotesi Manuel Lazzari per la corsia destra

Marco Astori

Sembra attualmente bloccato il mercato della Lazio. Il club biancoceleste sperava infatti di incassare una buona cifra dall'operazione Correa-Psg per poi gettarsi sulle trattative in entrata. Ma lo scenario, al momento, secondo Il Tempo, è ben diverso: "La mancata cessione di Correa sta rallentando gli arrivi così come ci si aspettava un assalto dell'Inter per Lazzari dopo aver ceduto Hakimi. Invece, il club nerazzurro ha puntato Bellerin dell'Arsenal ma non ha ancora affondato il colpo e, quindi, uno spiraglio per il laterale biancoceleste di raggiungere Simone Inzaghi resiste".