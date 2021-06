Inter, tutto su Bellerin. “E dall’Arsenal è emersa una possibilità importante”

E' lo spagnolo il primo obiettivo sulla fascia per i nerazzurri per rimpiazzare Achraf Hakimi: i dettagli dal Corriere dello Sport

Le parole di ieri di Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, non lasciano spazio a dubbi: l'esterno marocchino è ormai un giocatore del Psg. E' dunque partito in casa Inter il casting per il successore dell'esterno, con un nome su tutti che è il primo obiettivo: "Nonostante il “lauto” incasso (73 milioni) per la cessione di Hakimi - scrive il Corriere dello Sport -, il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per sistemare le corsie laterali sarà risicato: una quindicina di milioni al massimo, per prendere i laterali destro e sinistro titolari. Scontato che si andrà a caccia di occasioni e prestiti. Ed è il motivo per cui, per la fascia destra, l’Inter ha virato con decisione su Bellerin. Dopo i contatti nel week-end con il procuratore dello spagnolo, infatti, è emersa la possibilità che l’Arsenal accetti una cessione temporanea, se non altro per permettergli di giocare con continuità e ritrovare il livello di rendimento che aveva prima di infortunarsi al ginocchio a inizio 2019".