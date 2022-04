Ten Hag difende Onana: “Un portiere magistrale, il nostro numero uno. Tornerà ai suoi livelli”

Anche ieri, André Onana è stato oggetto di critiche di alcuni tifosi dell'Ajax per un rinvio non perfetto nel match di ieri

Anche ieri, André Onana è stato oggetto di critiche di alcuni tifosi dell'Ajax per un rinvio non perfetto nel match di ieri che ha portato al gol subito dai lancieri contro lo Sparta Rotterdam. Se il camerunense ha risposto per le rime , l'allenatore degli olandesi, ten Hag, ha difeso con decisione il prossimo portiere dell'Inter. Ecco le sue parole:

"Non è al livello che aveva raggiunto prima della squalifica, questo è certo. Ma non si può nemmeno aspettarsi questo. Deve solo lavorare sodo per arrivarci di nuovo. Sono convinto che ce la farà. L'abbiamo visto tutti, è solo un portiere magistrale. Se Gay Jorter giocherà al suo posto in futuro? Niente affatto, André è il nostro numero uno indiscusso".