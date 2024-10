Ore decisive per il futuro di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: già domani è previsto un incontro con il nuovo patron dei Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, che secondo i rumors sarebbe ormai deciso a cambiare per affidarsi all'ex Chelsea Thomas Tuchel. Neppure il pareggio a reti bianche sul campo dell'Aston Villa sembra aver riportato il sereno sul cielo dell'Old Trafford, la posizione del tecnico olandese resta più che mai incerta.

Lo United è protagonista (in negativo) della peggior partenza di stagione degli ultimi 35 anni, solo 14esimo posto in classifica, ben 10 punti di distacco dal Liverpool primo, sei dalla zona Champions, e solo cinque da quella retrocessione. Così, proprio le due settimane di pausa per gli impegni di nazionale potrebbero rivelarsi fatali all'ex tecnico dell'Ajax, che nei suoi due anni a Manchester non ha mai convinto fino in fondo. Nelle scorse settimane sui tabloid inglesi erano circolati numerosi nomi di possibili successori, tra i quali anche quello di Simone Inzaghi.