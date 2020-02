CorSera – Inter, Conte ha provato a convincere Giroud: no del Chelsea. Tra Zaza e Pinamonti…

“Niente da fare. Olivier Giroud è rimasto al Chelsea e il mercato d’inverno chiude senza il botto. Lazio e Inter erano pronte. Tare ieri mattina è volato a Londra per anticipare la concorrenza dei nerazzurri. Conte, invece, ha provato a convincere il centravanti campione del mondo, che è stato suo giocatore. Tutto inutile. I Blues, già all’ora di pranzo, hanno spento i sogni delle nostre squadre”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al mancato approdo di Giroud in Italia. L’attaccante francese resterà al Chelsea fino a giugno quando, da svincolato, potrà scegliere il suo futuro, senza dover aspettare il club inglese.

L’Inter “per questi sei mesi ha cercato un’alternativa. Ma non c’era tempo per chiudere la complessa operazione con Monaco e Leicester per l’algerino Slimani e non sono decollate le trattative italiane con il Genoa per Pinamonti e soprattutto con il Torino per Zaza, che ha rifiutato di trasferirsi alla Pinetina in prestito”, aggiunge il quotidiano che sottolinea come Conte volesse un rinforzo in avanti visto che non ci sono alternative a Lukaku e il calendario dell’Inter, da febbraio in poi, inizia ad essere affollato.