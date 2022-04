Tentazione Bologna, dopo Juventus e Milan i rossoblù vogliono fermare anche l’Inter

Dopo aver fermato al Dall'Ara Milan e Juventus, il Bologna vuole togliersi lo sfizio, in una stagione già positiva, di fermare anche l'Inter

"E come si fa a resistere alle tentazioni? Quella del Bologna è forte, fortissima, troppo grande la voglia di fermare un’altra big. Pari con il Milan, pari con la Juventus (e con rammarico per non aver vinto), adesso i rossoblù vogliono mettere un freno anche all’Inter. Grinta, voglia, determinazione. Tutte cose che il Bologna metterà in campo con Gary Medel. È infatti stato accolto il ricorso del club per accorciare la squalifica da due giornate a una (squalifica rimediata dopo il rosso a Torino contro la Juve). Il Pitbull ci sarà, pronto a mordere caviglie e palloni. Ingrediente fondamentale, quello di Medel. Che va ad aggiungersi ai rientri di Soumaoro in difesa e soprattutto di Arnautovic, leader maximo, finalizzatore implacabile, uomo-squadra. Anche il virus intestinale che aveva messo ko elementi importanti dell’undici titolare è un allarme rientrato".