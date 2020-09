Tentoni: “Inter rinforzata parecchio, può lottare con la Juve. Tutto dipende da…”

Andrea Tentoni, ex attaccante fra le altre della Cremonese, è stato intervistato da TMW. Queste le sue parole a proposito delle big di Serie A:

Fra i nuovi allenatori in serie A, Pirlo è quello che incuriosisce di più?

“Non è facile passare dal ruolo di giocatore a quello di allenatore, servirebbe un pò di gavetta ma Pirlo ha un grande carisma e ci metterà un secondo per entrare nella testa dei giocatori. Secondo me Pirlo farà bene”:

Chi è il centravanti ideale per la Juventus?

“Mi piace molto Dzeko, anche se Suarez è più finalizzatore. Se dovesse scegliere, io punterei su Dzeko. Suarez segna tanto, ma l’Italia non è la Spagna, è più difficile segnare”.

L’Inter è la favorita per lo Scudetto?

“Si è rinforzata parecchio, potrà lottare con la Juventus. Tutto dipende dai bianconeri: se la Juventus gioca da Juventus resta la favorita, ma l’Inter si è avvicinata. Speriamo che sia un campionato combattuto”.

Sorprese per le prime posizioni?

“Roma e Fiorentina secondo me possono inserirsi fra le prime. L’Atalanta può ripetersi”.