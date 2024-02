Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato della grande crescita di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play. "Calhanglu e Pirlo hanno delle caratteristiche diverse ma non trovo una bestemmia accostarli. In questo momento il turco è sicuramente uno dei migliori registi al mondo come lo è stato Pirlo nella sua epoca".