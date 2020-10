Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato di Antonio Conte. Per il giornalista il calcio dell’allenatore nerazzurro “non è sempliciotto”. “In Europa non ha mai ottenuto risultati importanti e su di lui non mancano le critiche, ma il suo calcio non è sempliciotto“.

(Radio Sportiva)