Teotino: “Juve-Inter, decisioni tutte sbagliate. L’unico intervento corretto…”

Presente negli studi di 90° minuto, Gianfranco Teotino ha commentato gli episodi che hanno condizionato Juve-Inter. Questo il giudizio del giornalista: "Tutte le decisioni sono state sbagliate. Sbagliatissima l'espulsione di Bentancur, per me il Var non doveva intervenire nemmeno su quei due rigorini dati nel primo tempo".