Teotino: “Conte? In Europa non ha mai ottenuto risultati importanti. Il gioco dell’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha espresso la sua idea sul gioco dell’Inter di Conte che, a detta di molti, non sarebbe il più adatto per ottenere risultati in Europa. Ecco le sue parole anche sul fuorigioco che, dopo i gol annullati a Morata durante Juventus-Barcellona, sta facendo discutere:

“Conte? In Europa non ha mai ottenuto risultati importanti e su di lui non mancano le critiche, ma il suo calcio non è sempliciotto. Fuorigioco Morata? Non sappiamo se è stato fermato nel fotogramma giusto, per convenzione si accetta che la foto scattata dal VAR sia quella e non si discute. Ci vorrebbe il ritorno al concetto di luce“.

(Fonte: Radio Sportiva)