Teotino: “Inter, progressi sul piano del gioco. Lautaro? Ieri sembrava un pesce fuor d’acqua”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato della prestazione dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e della partita di Lautaro:

“L’Inter ha giocato bene, soprattutto il primo tempo. Ho visto progressi sul piano del gioco, anche se il rapporto con le coppe non è granché. Lautaro? Ieri sera sembrava un pesce fuor d’acqua, non so se per il mercato o per un ritardo di condizione. Conte? L’annata è ancora in corso, l’Europa League è alla portata dell’Inter. Le avversarie sono tutte alla portata. Il bilancio andrà fatto alla fine della Coppa e c’è ancora un campionato da giocare: in più i progressi del gioco sono stati tanti”.