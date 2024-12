Teotino: “Lautaro un po’ macchinoso, aveva più sprint e deve ritrovarlo”

Il giornalista ha commentato il momento dell'argentino che non è riuscito ancora a ritrovare il gol: ultimo segnato in Serie A contro il Venezia il 3 novembre

Gianfranco Teotino , giornalista di Skysport, ha parlato di Lautaro Martinez , a secco anche nell'ultima di campionato contro il Como. Il capitano nerazzurro non è riuscito a sbloccarsi neanche stavolta. Il suo ultimo gol segnato in campionato risale al 3 novembre (contro il Venezia) e bisogna risalire al primo ottobre per l'ultimo gol in CL (poi è rimasto a secco nelle quattro gare successive).

Il giornalista ha detto la sua in merito all'argentino rispetto alla prestazione contro la formazione di Fabregas: «Ho trovato Lautaro anche un po' macchinoso, non mi sembra nella forma fisica migliore. È un po' come se fosse zavorrato, una volta aveva uno sprint, una prontezza di arrivare sulle palle vaganti che adesso non ha secondo me deve ritrovare quello sprint che adesso non si vede», ha sottolineato.