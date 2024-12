Strefezza, calciatore del Como, prima della gara contro l'Inter ha parlato della sfida di San Siro ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole: «Il mister non cambia mai idea, faremo il nostro gioco che facciamo da ogni gara. Sarà sicuramente una partita difficile, contro una grande squadra, ma siamo pronti a dare tutto per il lavoro fatto in settimana», ha sottolineato l'attaccante brasiliano classe 1997 di Fabregas.