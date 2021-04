Teotino: “Bizzarro che Maldini fosse all’oscuro della Superlega. Dopo troppo facile”

Il giornalista, ospite negli studi Rai di 90' minuti, ha parlato della volontà di creare la Superlega poi fallita

"Bizzarro che Maldini sia stato tenuto all'oscuro di questa faccenda della Superlega, mi sorprende. Maldini queste cose le ha dette quando ormai la Superlega era morta. Avrebbe dovuto parlarne prima, dopo è troppo facile. Marotta si è un po' tirato fuori, non ha detto di non essere d'accordo. Conte ha detto che la Uefa trattiene tutti i diritti, ma non è così. Si tiene solo il 6%".