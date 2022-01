Teotino: “Al momento solo il Napoli dietro l’Inter. Prossime due giornate decisive”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' su Radio Marte, il giornalista ha parlato della lotta scudetto

"Queste ultime due giornate hanno mostrato molto poco calcio. Sarà per le difficoltà delle squadre, sarà per i campi che fanno veramente schifo e fanno vergognare la Serie A a livello europeo, sarà che sta mancando l'ambizione. Ma in questo gennaio si è visto poco calcio, speriamo si riveda qualcosa di buono, non solo dall'Inter e da sprazzi di Napoli. A parte la disdetta della partita contro lo Spezia, per il resto il Napoli ha superato il momento duro limitando i danni ed è ancora lì. Se dovessi indicare un'inseguitrice dell'Inter che ha ancora speranza direi proprio il Napoli. Le prossime due giornate sono decisive. Il Napoli per puntare allo Scudetto deve fare 6 punti, in quel caso le prospettive cambierebbero".