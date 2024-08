Inter, Marotta fissa il budget per Palacios. La verità intanto su Faye

Quali potrebbero essere le alternative? Spiega la rosea: "Mancano poco meno di due settimane alla fine del mercato. Il tempo non è né poco né molto. Negli scorsi giorni l'Inter aveva pensato anche a Faye del Barcellona, per il quale però la richiesta dei catalani è di 15 milioni. Troppi, per ora. Inzaghi avrebbe preferito un profilo più esperto, come Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso, altri due nomi che i nerazzurri hanno valutato in passato. Lo svizzero si è accasato al Real Betis. Lo spagnolo invece è ancora svincolato e resta in attesa".