Teotino: “Inter più stabile della Juventus. Suning in difficoltà, possibile che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino si è proiettato al prossimo derby d’Italia tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole sul big match di domenica sera a San Siro:

“Non ho ancora ben capito come giochi la Juventus, non so chi sono i titolari né la fisionomia di gioco. Non è più la squadra di Allegri e nemmeno quella di Sarri. L’Inter mi sembra più stabile in vista dello scontro diretto. La proprietà dell’Inter è stabile, la società è cresciuta. È auspicabile che Suning resti, ma le difficoltà ci sono, anche in Cina. L’azienda è in difficoltà ed è possibile che passi la mano. Le strade sono tutte aperte”.

(Fonte: Radio Sportiva)