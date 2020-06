Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino parla del futuro di Sandro Tonali. Sul giocatore c’è il forte interesse di Inter e Juventus: “Tonali fa gola a tante società, con l’Inter in lieve vantaggio. Lui ha dei mezzi importanti che ancora non sono pienamente dimostrati. Ha tutto per diventare un giocatore top internazionale“.

(Radio Sportiva)