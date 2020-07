Stampa Uk – Il City pensa a Skriniar. La prima opzione di Guardiola è un altro. Ma…

Pare non sia più incedibile. Almeno questo scrive la stampa italiana. Milan Skriniar potrebbe quindi finire sul mercato e alla finestra ci sarebbero diversi club pronti ad aggiudicarselo. In Inghilterra soprattutto. E si parla anche del City. Il Telegraph scrive che tra i difensori presi in considerazione dal club inglese c’è anche il calciatore dell’Inter.

Sono state sondate diverse piste: “Ruben Dias del Benfica, Pau Torres del Villarreal, Nathan Ake del Bournemouth, Caglar Soyuncu del Leicester, Milan Skriniar dell’Inter e Dan -Axel Zagadou del Borussia Dortmund, ma si ritiene che Koulibaly sia l’opzione preferita in questo momento“, scrive il giornale. C’è anche la possibilità che il Manchester City debba cercare due difensori in estate in caso partissero Stones e Otamendi. Ma soprattutto con Stones Guardiola parlerà a fine stagione per capire quali sono le sue intenzioni.

(Fonte: telegraph.co.uk)