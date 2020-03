Anche Fatih Terim è risultato positivo al Coronavirus: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina, attualmente tecnico del Galatasaray, ha annunciato sui social di aver fatto il test e di essere positivo al COVID-19. “Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate”, ha scritto l’allenatore turco 67enne.