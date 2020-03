La Cina vince la battaglia contro il coronavirus, riaprono i negozi Suning: “Continueremo a…”

Da ormai qualche giorno, la Cina non registra contagi interni di coronavirus. Una battaglia che il Paese sta vincendo grazie a misure drastiche e nette. Da Pechino a Shanghai, da Nanchino a Wuhan, dunque, la vita sta tornando alla normalità. E anche Suning, azienda proprietaria dell’Inter, ha riaperto tutti i suoi negozi. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso cinese con questo comunicato:

“Ad oggi, tutto tutti i negozi Suning hanno riaperto dopo lo scoppio del coronavirus in Cina. Dal momento che il Paese ha vinto contro il Covid_19, continueremo a mettere in atto procedure sanificatorie rafforzate per proteggere i nostri dipendenti, i nostri clienti e la società nel suo insieme“.

(Fonte: Suning International)