Inter, ecco quando terminerà l’isolamento di Brozovic: “Conte ha creato un tridente d’assalto”

L’obiettivo di Antonio Conte e dell’Inter è avere Marcelo Brozovic a disposizione per la partita contro il Real Madrid del 25 novembre. Ovviamente, però, dipenderà dal risultato del tampone che il centrocampista croato effettuerà al termine del periodo d’isolamento, ovvero lunedì 23 novembre:

“Venerdì sera Brozo ha scoperto di essere stato contagiato e ieri, da asintomatico, ha preso un volo sanitario per Milano. Lunedì 23 saranno finiti i 10 giorni di isolamento e Brozovic potrà sottoporsi a nuovo test: se per quella data dovesse negativizzarsi, allora sì che potrebbe fare un pensierino a Zizou. Del resto, il croato si è ritagliato un ruolo pregiato, da regista, necessario nel caro 3-5-2. Serve anche le mezzali da assalto, Barella e Vidal: titolarissimi, avranno il peso della mediana alla ripresa. Intanto, Arturo ha preso la mira con una doppietta in Cile-Perù“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)