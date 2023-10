Terracciano: “Le due finali perse? Ti lasciano il segno. Ma siamo ripartiti”

Le parole del portiere della Fiorentina sulle finali perse con Inter e West Ham: "Il ricordo fa ancora male, ma deve essere uno stimolo in più"

Intervenuto ai microfoni di ViolaNews, Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato così delle finali perse l'anno scorso con Inter e West Ham: "E' stata un’estate complicata. Due finali perse ti lasciano il segno dentro. Per fortuna siamo ripartiti, così da concentrarsi sulla nuova stagione. Il ricordo fa ancora male, ma deve essere uno stimolo in più per affrontare la stagione e provare a raggiungere qualcosa d'importante".