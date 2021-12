Inter a Straus? CdS: “Sarebbe terzo cambio proprietà in 9 anni, non il massimo della stabilità”

Qualora passasse nelle mani di Straus, l'Inter subirebbe, come riporta il CdS, il terzo cambio di proprietà negli ultimi 9 anni

"Massimo Moratti, Erick Thohir, la famiglia Zhang e ora David E. Straus? Se si dovesse effettivamente concretizzare, il prossimo sarebbe il terzo cambio di proprietà del club nerazzurro nell’arco di soli 9 anni. Peraltro con cambio di nazionalità dell’azionista di maggioranza: Italia, Indonesia, Cina e, nel caso, Usa. Insomma, non il massimo della stabilità. Ma anche il segnale di un’evoluzione di quello che è diventato il calcio, almeno in Italia: dove non c’è più spazio per il classico magnate, che spende (e spesso perde) per semplice passione. Ora prevale il business, che è anche la spiegazione di questi repentini cambi di azionariato".