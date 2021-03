Tesser: “Inter forte e attrezzata per vincere. Scudetto? Sì a meno che…”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Attilio Tesser ha detto la sua sul campionato di Serie A e in particolare sull'Inter

“A meno che non succeda qualcosa di particolare penso che l’Inter abbia grosse chance. Poi basta un nulla per stravolgere tutto, come il Covid che sto vivendo con la mia squadra. L’Inter comunque è forte, attrezzata. Da metà girone d’andata ha trovato la giusta quadratura”.