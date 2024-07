La trattativa tra Inter e Venezia per il trasferimento a Milano di Tanner Tessmann si è bruscamente interrotta: alla dirigenza nerazzurra on sono piaciute le richieste economiche dell'entourage del centrcampista americano, che ora punta a trovare una nuova squadra. Su di lui, come scrive La Stampa, c'è ora il Torino del suo ex tecnico Paolo Vanoli: "Sono note le qualità di un ragazzo di 22 anni a cui l'ex allenatore del Venezia ha consegnato le chiavi di una stagione, la scorsa, finita in gloria: c'è molto di Tanner Tessmann nella promozione dei lagunari in serie A attraverso i playoff. Vanoli non ha fatto richieste precise al patron Urbano Cairo, ma non è un mistero svelare come al nuovo tecnico del Toro farebbe piacere ritrovarsi in gruppo l'americano. Sarà così?