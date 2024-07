Tanner Tessmann non indosserà la maglia dell'Inter: la trattativa per il trasferimento a Milano del centrocampista americano si è bruscamente interrotta nella giornata di ieri nonostante l'accordo già raggiunto con il Venezia, dopo che la dirigenza nerazzurra ha deciso di non star più dietro alle richieste - economiche e non solo - dell'entourage del giocatore.