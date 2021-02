Milan, Theo fattore determinante: con Hakimi sfida fra esterni top

Theo Hernandez e Achraf Hakimi si candidano a essere due dei fattori decisivi del derby di domenica pomeriggio

[...] Theo ha partecipato a tre gol in cinque presenze con il Milan in Europa League: per lui, un gol e due assist. In più, è vero, è sempre sotto i riflettori e negli ultimi tempi non sono mancate critiche neppure per lui, ma con cinque gol e sei assist, Theo ha già superato il numero di reti alle quali aveva partecipato alla sua prima stagione di Milan: dieci, con sette reti e tre passaggi vincenti. Insomma, Theo c'è sempre. E' un po' meno turbo, segna di meno, ma gioca di più con i compagni. Sta maturando ed è per questo probabilmente che Pioli non se ne priva praticamente mai. Anche perché Hernandez a volte sembra avere energie inesauribili, sulle quali il tecnico spera di poter contare anche nel derby".