Thereau: “Chiesa? Un errore non farlo partire l’anno scorso. Castrovilli via? Dipende da…”

Cyril Thereau, attaccante francese ex Fiorentina e Chievo Verona, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Tra i temi trattati anche il futuro dei due gioielli viola Chiesa e Castrovilli, nel mirino dell’Inter di Marotta e Ausilio: “Chiesa? Non venderlo l’anno scorso è stato un errore. Ho vissuto una situazione del genere al Chievo: avevo ricevuto un’offerta e la società non mi ha fatto partire. Poi non riuscivo più ad essere me stesso. Quando qualcosa si rompe diventa difficile. Doveva andar via prima. Federico ha qualità, dà sempre il cento per cento perché è un professionista, ma poi quando arrivano offerte che ti distraggono, se non parti, diventa tutto più difficile. Giusto far partire anche Castrovilli? Dipende dalle offerte. Quando un calciatore riceve proposte che non si possono rifiutare, è giusto lasciarlo andare. Altrimenti con la testa non c’e più“.