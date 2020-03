La Bundesliga non ci sente, si giocherà. Thiago Alcantara sbotta: “Follia, irresponsabili!

Thiago Alcantara, giocatore del Bayern Monaco, non condivide per nulla la decisione della Bundesliga di continuare a disputare le partite del campionato. Una decisione in totale contro tendenza rispetto a tutti i maggiori campionati europei e anche alla UEFA, che si stanno fermando. Il giocatore ha primo indirizzato il suo sfogo alle istituzioni del calcio tedesco, poi ha cancellato il tweet mantenendo il messaggio invariato. Il destinatario è comunque chiaro: le istituzioni del calcio tedesco: “Questa è follia. Per favore, smettetela di scherzare e tornate sulla realtà. Siamo onesti, ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport”.