Thiago Motta: “Complimenti all’Inter, è prima meritatamente”. Poi l’aneddoto Triplete-carbonara

"Non so dire quali siano le mie sensazioni oggi. Rimane un sapore strano perché penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che è in grande forma. Per poter competere con loro dobbiamo curare bene tutti gli aspetti, le fase del gioco. Durante quasi tutta la gara abbiamo fatto bene, durante il tempo che si è giocato abbiamo giocato bene, con grande coraggio, sui recuperi. Non abbiamo lasciato le transizioni, contro una squadra che va molto forte nella transizione positiva. Abbiamo preso un gol evitabile, già in campionato non possiamo prenderlo ma soprattutto contro una squadra come l'Inter. In svantaggio succede che sanno gestire bene la partita, alla fine non si è giocato quasi niente ma questa è diventata un po' un'abitudine del nostro campionato. Ma devo fare solo i complimenti all'Inter. Hanno fatto la partita che volevano e dovevano fare per vincere. Una squadra che sta meritando tutto quello che ha”.