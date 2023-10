Thiago Motta avvisa il Bologna: “Sassuolo? È la squadra che ha vinto con Inter e Juve”

Vigilia di campionato per il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico dei felsinei ha parlato in conferenza stampa in vista del derby emiliano contro il Sassuolo.

"Una squadra che ha vinto contro la Juventus e contro l'Inter, sono cambiati giocatori in mezzo al campo, gioca bene a calcio, si compatta e prova a limitare il gioco della squadra avversaria, in ripartenza può mettere in difficoltà non solo il Bologna, ma anche altre squadre sono andate in crisi contro di loro, dovremo fare il meglio possibile".