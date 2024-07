Il tecnico bianconero ha risposto così alla domanda sull'attaccante, in scadenza di contratto e considerato in uscita

Thiago Motta, neo tecnico della Juventus, dal ritiro tedesco di Herzogenaurach ha risposto così alla domanda sul futuro di Federico Chiesa, esterno offensivo in scadenza di contratto il prossimo giugno e considerato in uscita da Torino: "Se ho già avuto modo di parlare con Chiesa? In questo momento fa parte della Juventus. Vedremo".